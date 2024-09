Mix aus Alt und Jung TKSV Duisdorf wagt Neuanfang nach Katastrophensaison

Aber auch die erhofften 150 Zuschauer reichen nicht aus, um die Saison finanzieren zu können. Deshalb muss der Club in diesem Jahr fast alles über Sponsoren stemmen. Ein Sponsor spendet für den ersten Kampftag 100 Liter Freibier, dazu gibt es freien Eintritt. In Zukunft soll jedoch alles wieder besser werden. Der langfristige Plan des Turn- und Kraftsportvereins ist es, verstärkt auf die eigene Jugend zu setzen. Nach und nach sollen junge Duisdorfer Ringer, die „von der Pike auf geschult werden", so Schubert, an die erste Mannschaft herangeführt werden. In fünf bis zehn Jahren soll dann möglichst eine komplette Mannschaft aus der eigenen Jugend gestellt werden.