Torhüter der Kölner Haie beteiligt Torhüterfight beim Eishockey: „Auf die Fresse“

Ancicka nahm es mit Humor: „Es hat Spaß gemacht, die Stimmung war danach überragend.“ Dass er mit den Haien beim 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) den vierten Sieg in Folge in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) feierte und dabei in seiner Hauptberufung im Tor ein gute Leistung zeigte, trug zur guten Stimmung bei.