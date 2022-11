Fußball-Mittelrheinliga: Huhn alleiniger Coach : Trainer Behr-O’Hara tritt in Friesdorf zurück

Trainer Behr-O’Hara tritt in Friesdorf zurück

Kein Trainer mehr in Friesdorf: Stefan Behr-O’Hara. Foto: Boris Hempel/rheinzoom.photo

BONN Nach der 0:5-Niederlage des Fußball-Mittelrheinligisten FC BW Friesdorf bei Frechen 20 hat Trainer Stefan Behr-O‘Hara einen Schlussstrich gezogen und ist gemeinsam mit seinem Assistenten Zakaria Rabah mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurückgetreten.

„Wir waren trotz der schwierigen Saison und der sehr unerfahrenen Mannschaft von unserem Weg überzeugt. In Gesprächen ist aber der Eindruck gereift, dass diese hundertprozentige Überzeugung aller Verantwortlichen nicht mehr vorhanden ist“, begründete Behr-O‘Hara seinen Entschluss. Nach 13 absolvierten Spielen sind die Friesdorfer, die mit 43 Gegentreffern die schlechteste Defensive aller Teams in der Liga aufweisen, stark abstiegsgefährdet.

Viel Zeit, sich neu aufzustellen, haben die Verantwortlichen freilich nicht. Zwar pausiert am kommenden Wochenende der Liga-Betrieb, doch die Blau-Weißen sind im Achtelfinale des Mittelrheinpokals vertreten und treffen an diesem Samstag (16 Uhr) daheim auf den Liga-Konkurrenten FC Hürth. Die Hürther hatten am vergangenen Wochenende völlig überraschend den Regionaligisten SC Fortuna Köln mit 3:1 nach Verlängerung aus dem Wettbewerb geworfen.