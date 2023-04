Beste Bonner Triathlet wird Marathon-Stadtmeister

Und so lehnte der Bonner Stadtmeister 2023 fast schon entspannt und unbehelligt an der Absperrung im Zielbereich. Max Komes ist eigentlich Triathlet und mit 23 Jahren für einen Marathoni in einem fast schon zarten Alter. 2:45:02 Stunden benötigte der Medizinstudent für die 42,195 Kilometer, die bekanntlich in Bonn in zwei Runden zu absolvieren sind. Das reichte neben dem Titel des Bonner Stadtmeisters immerhin für Platz neun in der Gesamtwertung. Für Komes war es ein einsames Rennen. „Ab Kilometer zwölf bin ich alleine gelaufen“, sagte der 23-Jährige, den unterwegs Knieschmerzen plagten. Kein Grund für den ausdauererprobten Mann, die Flinte ins Korn zu werfen. Marathon ist für Komes eigentlich nur Beiwerk. Der angehende Mediziner hat sich dem Triathlon verschrieben. 2017 debütierte Komes über die Sprintdistanz.