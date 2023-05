Nur Fahrrad und Sportkleidung im Gepäck Wie eine Triathletin aus der Ukraine in Bonn lebt und trainiert

10. Januar 2022: Die Triathletin Daryna Moskalenko ist auf dem Weg ins Trainingslager in die Türkei. „Ich war am Flughafen meiner Heimatstadt Charkiw. Und ich war mir sicher, dass ich in drei Monaten auch wieder dort landen würde“, erinnert sich die Athletin des ukrainischen Nationalteams.