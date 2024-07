Niederkasseler bei der Challenge Roth Zwölf Toastbrote zum persönlichen Triumph

Die erste Herausforderung für Andreas Taube waren die zwölf Toastbrote mit Honig. Seine erste Mahlzeit am Tag des Wettkampfes um vier Uhr in der Früh. „Man muss sich schon zu dem Essen zwingen, weil man weiß, dass man die Grundlage für den Tag braucht“, weiß der Sportler aus Niederkassel. Denn zwischen ihm und dem gemütlichen Hotelbett liegen an diesem Sonntag eine Distanz von 3,8 Kilometern im Wasser, 180 Kilometern auf dem Fahrrad und einen Marathonlauf über 42,2 Kilometer. Taube stellt sich der Challenge Roth, dem weltweit größten Triathlon-Wettkampf in der Langdistanz.