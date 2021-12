Rückennummern-Adventskalender : Trikotnummer 2: Nico Wegner vom TuS Mondorf

Info

Nico Wegner (26) wurde in Siegburg geboren. Mit dem Volleyball hat er vor 19 Jahren angefangen. In der Jugend spielte er zunächst bei SSF Fortuna Bonn, bevor er in die Herrenmannschaft nach Mondorf wechselte. Seit 2019/2020 spielt das Team in der 2. Bundesliga. Wegner studiert in Wuppertal Lehramt, Germanistik und Geschichte.