Handball-Regionalliga TSV Bonn rrh. bleibt in der Erfolgsspur

Beide Mannschaften spielten mit hohem Tempo. Bis zum 6:6 (10.) legte immer die TSV vor. Da den Beuelern in der Folgezeit mehrere technische Fehler unterliefen und einige Chancen liegengelassen wurden, wechselte die Führung ständig. Mit 16:16 wurden die Seiten gewechselt. Nach der Pause zeigte sich die Beueler Abwehr erheblich stabiler, ließen sich kaum noch mit Kontern überlaufen. Zwar blieb der BTB bis zum 26:25 (48.) noch in Schlagdistanz, doch nach und nach münzten die Beueler ihre Dominanz auch in Zählbares um. So setzten sich die Rechtsrheinischen in einer Minute auf 28:25 (49.) ab und erhöhten danach mit einem Dreierpack der drei erfolgreichsten Torschützen Bohrmann, Struif und Worm schon vorentscheidend auf 31:26 (53.). Diesen Vorsprung von fünf Toren behaupteten die Beueler bis zum 37:32-Endstand. uwa