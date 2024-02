Handball-Regionalliga TSV Bonn rrh. erobert die Tabellenspitze

Die Wahnsinnsserie der Handballer der TSV Bonn rrh. geht weiter. Mit dem 25:23 (13:11)-Heimerfolg gegen die HSG Refrath/Hand steigerten die Beueler ihre aktuelle Rekordserie auf sieben Siege in Folge und sprangen am 17. Spieltag an die Tabellenspitze der Regionalliga Nordrhein. Nach der Karnevalspause gastieren die Rechtsrheinischen am 17. Februar im absoluten Spitzenspiel der Liga bei der hinter der TSV in Lauerstellung liegenden Zweitvertretung des TSV Bayer Dormagen.