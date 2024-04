Handball-Regionalliga TSV Bonn rrh. schielt auf Platz drei

Nach der knappen Niederlage beim Abstiegskandidaten Borussia Mönchengladbach sind die Handballer der TSV Bonn rrh. im Kampf um Meisterschaft und Aufstieg ausgeschieden. Daher geht es für die TSV in den letzten drei Spielen nur noch darum, den vor der Saison kaum für möglich gehaltenen dritten Tabellenplatz zu verteidigen. Dabei erwarten die Rechtsrheinischen schon am Donnerstag (20.15 Uhr, Sporthalle Ringstraße) am 24. Spieltag der Regionalliga Nordrhein den Tabellenachten HC Gelpe/Strombach. Die Oberbergischen hatten um die Verlegung der ursprünglich für Samstag angesetzten Partie gebeten, weil ihr Kreisspieler Florian Panske am Wochenende heiratet.