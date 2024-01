Handball-Regionalliga TSV Bonn rrh. vor Spitzenspiel mit Personalnot

Der HC Weiden 2018 ist ein Zusammenschluss der Traditionsvereine TV Weiden und DJK Westwacht Weiden, gegen die der TSV vor Gründung der Regionalliga Nordrhein jahrelang in der Oberliga Mittelrhein spielte. In dieser Saison gab es einige Veränderungen im Kader von Cheftrainer Marc Schlingensief und Co-Trainer Stefan Kuck. So wurden mit Robin Schroif vom Regionalliga-Absteiger Neusser HV und Tom Keller aus der zweiten Mannschaft zwei neue Torhüter verpflichtet. Eine enorme Verstärkung ist Eigengewächs Sven Xhonneux, der im Hinspiel elf Tore erzielte und mit 110 Treffern die Torschützenliste der Liga anführt. Weiden verfügt über die beste Abwehr der Liga und hat bisher die wenigsten Gegentore kassiert. Ausgerechnet im Spitzenspiel haben die Rechtsrheinischen massive Personalprobleme. So fehlen mit Fabian Struif aus privaten Gründen, den verletzten Nils Bullerjahn, Alexander Schöneseiffen, Julis Palmen und dem erkrankten Tim Wilhelms gleich fünf Rückraumspieler sowie mit Rechtsaußen Franz Krohn der erfolgreichste Beueler Torschütze. „Wir müssen viel umstellen und improvisieren. Wichtig wird sein, dass wir über das Tempospiel zu einfachen Toren kommen, um nicht ins gebundene Spiel gezwungen zu werden. Sicherlich ist auch der siebte Feldspieler eine Option. Bei diesen personellen Engpässen bekommen die Spieler, die bisher wenig zum Einsatz gekommen sind, die Chance, sich zu beweisen“, kommentiert TSV-Trainer Frank Berblinger.