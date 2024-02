Handball-Regionalliga TSV Bonn rrh. will Rekordserie fortsetzen

Die aktuellen Erfolge der TSV sind die Ergebnisse einer beeindruckenden Mannschaftsleistung, denn seit Wochen fehlen bei den Beuelern verletzungsbedingt und auch aus vorher abgesprochenen privaten Gründen mehrere Stammspieler, darunter ständig eine komplette Rückraumbesetzung. Doch mit unbändigem kämpferischen Einsatz aller eingesetzten Spieler, dem vermehrten Einbau von jüngeren Spielern – so gab beim letzten Sieg in Langenfeld der A-Jugendliche Finn Hoffman ein vielversprechendes Debüt – die auch spielerische Verantwortung übertragen bekommen, wurde das Niveau nicht nur konstant gehalten, sondern sogar angehoben. So lobte TSV-Trainer Frank Berblinger nach dem Sieg in Langenfeld seine Mannschaft in den höchsten Tönen, sprach zum ersten Mal sogar vom Niveau einer Spitzenmannschaft. „Vor der Saison hatten wir uns tabellarisch kein Ziel gesetzt, das machen wir auch jetzt nicht. Wir genießen die aktuelle Situation und Platzierung. So lange wie wir so stabil spielen, wollen wir gerne einen Platz in der oberen Tabellenregion behaupten. Schließlich macht es mehr Spaß, noch etwas zu erreichen als nur noch um die Goldene Ananas zu spielen“, sagte Berblinger im Hinblick auf die nächsten Gegner.