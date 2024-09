Handball-Regionalliga TSV Bonn rrh. will Revanche nehmen

Bonn · In der vergangenen Saison kassierten die Handballer der TSV Bonn rrh. eine derbe Niederlage gegen Aachen. Nun will der Regionalligist Wiedergutmachung betreiben. Die HSG Siebengebirge spielt in Weiden.

12.09.2024 , 18:28 Uhr

TSV-Kapitän Daniel Fischer in Aktion. Foto: Wolfgang Henry

Von Uwe Albrecht und Jörn Kozel