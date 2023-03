Handball-Regionalliga TSV Bonn rrh will Wiedergutmachung

Unter dem Motto Wiedergutmachung für die desolate Leistung am vergangenen Wochenende in Langenfeld erwarten die Handballer der TSV Bonn rrh. am 22. Spieltag der Regionalliga Nordrhein als Tabellenzehnter am Samstag (19.30 Uhr, Sporthalle Ringstraße) die Zweitvertretung des TuSEM Essen, die derzeit den siebten Rang belegt. Dabei ist mit einer sehr gut gefüllten Halle zu rechnen, da unter Teilnahme lokaler Prominenz aus Politik und Verwaltung ab 18.30 Uhr ein Aktionstag „Neue Dreifach-Halle im Rechtsrheinischen“ in der Sporthalle stattfindet.