Spiel am Freitag Regionalliga-Handballer der TSV Bonn rrh. starten in die Saison

„Wir werden erst am Freitag sehen, in welcher Konstellation der BHC aufläuft“, weiß Berblinger nicht so recht, was die Beueler erwartet – trotz seiner räumlichen und familiären Nähe zum BHC. Denn Berblinger wohnt nur wenige Minuten von der Spielhalle der Bergischen entfernt, sein Sohn spielt sehr erfolgreich in der B-Jugend des BHC, seine Ehefrau gehört als Physiotherapeutin zum Staff der zweiten Mannschaft der Bergischen. Außerdem ist Berblinger mit BHC-Trainer Mirko Bernau seit der gemeinsamen Zeit als Spieler beim Bundesligisten HSG Düsseldorf freundschaftlich verbunden.