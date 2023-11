Handball Regionalliga TSV Bonn setzt Negativserie fort

Am achten Spieltag der Regionalliga Nordrhein verloren die Beueler, nach einer über weite Strecken schwachen Leistung, beim Tabellenführer HG LTG/HTV Remscheid mit 30:36 zum vierten Mal in Folge. Damit führt die TSV mit 10:8 Punkten ein dichtes Mittelfeld an, das bis zum zwölften Tabellenplatz und damit an die Abstiegszone reicht. Am nächsten Samstag ist die TSV spielfrei, da das angesetzte Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach einvernehmlich vom 11.11. auf den 25. November verlegt wurde.