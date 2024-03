Handall-Regionalliga Starke Abwehr und verdienter Sieg für die TSV Bonn

Die Gastgeber machten zu Beginn der zweiten Halbzeit zunächst da weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatten, und hielten bis zum 15:11 (34.) den Vorsprung von vier Toren. Doch Nachlässigkeiten in der Abwehr nutzten die Gäste in der Folge zum 17:17-Ausgleich (45.), und sie blieben bis zum 20:20 (51.) auf Augenhöhe. In dieser Phase stabilisierte sich jedoch die Beueler Deckung wieder, und mit einem Angriff der Jungspunde Hoffmann und Simon Alexander Santen im Rückraum setzten sich die Rechtsrheinischen von 24:22 (56.) vorentscheidend auf 26:22 (58.) ab. In den letzten Minuten geriet der Sieg nicht mehr in Gefahr.