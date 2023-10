Heimspiel in der Handball-Regionalliga TSV Bonn spielt gegen MTV Rheinwacht Dinslaken

Nach der zweiwöchigen Pause wegen der Herbstferien steht bei den Handballern der TSV Bonn rrh. in der Regionalliga Nordrhein am siebten Spieltag ein Heimspiel auf dem Programm. Am Samstag (19.30 Uhr, Sporthalle an der Ringstraße) erwarten die Beueler als Spitzenreiter den Tabellenvorletzten MTV Rheinwacht Dinslaken.