Handball-Regionalliga TSV Bonn zeigt sich von der besten Seite

MTV Rheinwacht Dinslaken - HSG Siebengebirge 38:30 (17:12): Die Niederlage war auch in der Höhe verdient, da sich die Grün-Blauen zu fehlerhaft präsentierten. Lediglich beim 1:1 glich die HSG aus; in der Folge gelangen den Siebengebirglern nur die Anschlusstreffer zum 4:5 und 11:12. Ansonsten behaupteten die Gastgeber deutliche Führungen von vier bis sechs Toren. Pausenübergreifend mussten die Grün-Blauen abreißen lassen und sahen sich in der 34. Minute mit einem 15:22-Rückstand konfrontiert. Zwar verkürzte die HSG bis zur 49. Minute den Rückstand auf 25:27, doch in der dann folgenden Unterzahl kassierte die Mannschaft von Trainer Marcel Trinks zwei Gegentore – Aufholjagd beendet. In den Schlussminuten deckten die Siebengebirgler offensiver, um den Spielfluss der Gastgeber zu stören. Doch der erhoffte Effekt stellte sich nicht ein.