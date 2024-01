Handball-Regionalliga TSV kann mit Schützenhilfe Tabellenspitze erobern

Wenn alles gut läuft, könnten die Handballer der TSV Bonn rrh. am kommenden 16. Spieltag die Tabellenführung in der Regionalliga Nordrhein übernehmen. Voraussetzung ist am Samstag (19 Uhr, Sporthalle Konrad–Adenauer– Gymnasium) ein Sieg beim Schlusslicht SG Langenfeld und Schützenhilfe vom TV Korschenbroich. Der Topfavorit der Liga, der nach der 34:35-Heimniederlage gegen die Zweitvertretung des TSV Bayer Dormagen auf den dritten Platz zurückgefallen ist, muss im absoluten Spitzenspiel der Liga gegen den aktuellen Tabellenführer HG Remscheid gewinnen, um das erklärte Saisonziel Meisterschaft und Aufstieg in die 3. Liga zu erreichen. Zünglein an der Waage beim Kampf um die Meisterschaft könnte die TSV sein, die beide Mannschaften noch in eigener Halle erwartet.