Ukraine spielt jetzt beim TTC GW Fritzdorf Mit dem Tischtennisschläger auf der Flucht

Und sie konnte ihren Sport nicht mehr so betreiben, wie sie es sich wünschte. Bis zu ihrem 16. Lebensjahr war Shumakova Jugendnationalspielerin, trat 2018 bei den Europäischen Jugend-Meisterschaften für die Ukraine an. Seitdem bestritt sie keine internationalen Spiele mehr, seit Kriegsbeginn war es überhaupt nicht mehr möglich, wettkampfmäßig zu spielen. Einzig an einer Tischtennisplatte, die sie organisiert hatte, trainierte sie in einem engen Raum Kinder.