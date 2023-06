Tischtennis: TTG Niederkassel steigt in die Oberliga auf Der Überraschungs-Meister

Stell dir vor, du wirst Meister und hast gar nicht damit gerechnet. So erging es der TTG Niederkassel: Die Mannschaft wurde unerwartet Erster in der Tischtennis-NRW-Liga 3, darf nun in der kommenden Saison in der Oberliga NRW auflaufen und ist damit zusammen mit der TTG Sankt Augustin das klassenhöchste Herren-Team im neuen Bezirk Rhein-Erft-Sieg.