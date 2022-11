Lockerer Sieg gegen Essen : TuS Mondorf auch mit dem zweiten Anzug ohne Probleme

Mondorf Volleyball-Zweitligameister TuS Mondorf siegt locker 3:0 gegen Human Essen. Ddie zahlreichen Zugänge erhalten viel Spielzeit.

Der TuS Mondorf ist in der 2. Volleyball-Bundesliga so richtig in Fahrt gekommen. Am Samstag setzte sich der amtierende Zweitligameister in der Hardtberghalle deutlich mit 3:0 (25:20, 25:19, 25:23) gegen VV Human Essen durch und bleibt in der Tabelle hinter Bitterfeld auf Platz zwei.