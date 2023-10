Volleyballer gewinnen Westdeutschen Pokal TuS Mondorf dominiert im Finale

Um in die Hauptrunde des bundesweiten DVV-Pokals zu gelangen, muss die Mannschaft von Trainer Anastasios Vlasakidis nun noch eine weitere Hürde nehmen. Am Wochenende 21./22. Oktober kommt es zu einem Qualifikationsspiel beim Sieger des Nordpokals, dem Kieler TV. Der Sieger dieser Partie hat dann im Achtelfinale des DVV-Pokals am ersten Novemberwochenende den Erstligisten und Europapokalteilnehmer SWD Powervolleys Düren zu Gast.