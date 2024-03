2. Volleyball-Bundesliga TuS Mondorf kämpft um die Meisterschaft

In der zweiten Volleyball-Bundesliga geht es im Meisterschaftsrennen auch am viertletzten Spieltag so spannend zu wie seit zwei Jahren nicht mehr. Tabellenführer TuS Mondorf hat einen Punkt Vorsprung auf Verfolger SV Warnemünde jedoch bei der gleichen Anzahl Siege das schlechtere Satzverhältnis. Während Warnemünde dem Heimspiel gegen den ersatzgeschwächten Tabellendritten TuB Bocholt entgegensieht, hat der TuS Mondorf Heimrecht und erwartet am Samstag (20 Uhr) in der Bonner Hardtberghalle die orderbase Volleys aus Münster zum NRW-Derby.