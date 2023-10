2. Volleyball-Bundesliga: TuS Mondorf doppelt erfolgreich TuS Mondorf marschiert schon wieder

Die Volleyballer des TuS Mondorf sind auch in der neuen Spielzeit nicht zu schlagen und stehen erneut an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga Nord. Die Strapazen der vergangenen drei Wochen mit jeweils zwei Spielen innerhalb von zwei Tagen haben dem Zweitligameister nicht geschadet. Am Wochenende setzte sich der Favorit erst mit 3:0 (25:22, 25:21, 25:20) gegen VCO Berlin durch und bezwang dann auch die Volleys aus Dessau. Hier gab es einen 3:1 (23:25, 25:13, 25:21, 28:26)-Erfolg.