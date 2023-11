2. Volleyball-Bundesliga TuS Mondorf reist als Favorit nach Schüttorf

Der FC Schüttorf ist der nächste Herausforderer des amtierenden Meisters am kommenden Sonntag um 16 Uhr in der Vechtesporthalle in Schüttorf. Die Gastgeber haben sich in der zweiten Liga bereits etabliert. Sie spielen seit Jahren in der zweithöchsten Spielklasse und verfügen über einen bunt gemischten Kader. Mit Felix Orthmann und Swen Kahofer spielen lediglich zwei deutsche Spieler in der Mannschaft, ansonsten sind sechs weitere Nationen vertreten, unter anderem fünf Spieler, die aus Polen stammen. Darunter befindet sich mit Marcin Kapusniak auch ein Spieler, der in der Liga kein Unbekannter ist. Er hatte unter anderem in Warnemünde, Moers, Giesen und Bitterfeld Engagements.