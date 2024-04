Wieder Zweitliga-Meister TuS Mondorf sichert sich das Meistertriple

Sie haben es schon wieder getan. Zum nunmehr dritten Mal in Folge haben die Herren des TuS Mondorf die Meisterschaft in der 2. Volleyball-Bundesliga geholt. Vor gut 500 Zuschauern gelang dem Team von Trainer Anastasios Vlasakidis am Samstag in der Bonner Hardtberghalle ein 3:0 (25:19, 25:23, 28:26)-Erfolg über den Kieler TV.