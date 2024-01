2. Volleyball-Bundesliga TuS Mondorf startet in die Rückrunde

Die Gastgeber wiederum haben keinen Spieler der besonders herausragt in ihren Reihen, sondern leben von der viel zitierten mannschaftlichen Geschlossenheit. Wie schwer das manchmal für den Gegner sein kann, hat Mondorf bereits selbst erfahren. Sowohl beim 3:1-Erfolg am ersten Spieltag der Saison, als auch beim 3:1 in Schöneiche in der vergangenen Spielzeit tat man sich beide Male zumindest zu Beginn schwer.