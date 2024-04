2. Volleyball-Bundesliga TuS Mondorf auf dem Weg zum Meisterhattrick

Der TuS Mondorf steht vor einem großen Erfolg. Gelingt dem Team von Trainer Anastasios Vlasakidis am letzten Spieltag am Samstag um 19 Uhr in der Bonner Hardtberghalle ein Sieg gegen den Kieler TV, könnte es zum dritten Mal in Folge Meister der zweiten Volleyball-Bundesliga werden. Dieses Kunststück ist in der Geschichte der zweiten Liga bisher nur einer anderen Mannschaft gelungen. Dies war zwischen 2017 und 2019 der CF Mitteldeutschland, der mittlerweile nur noch in den unteren Ligen spielt.