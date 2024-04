2. Volleyball-Bundesliga TuS Mondorf will die Meisterschaft zum dritten Mal in Folge verteidigen

In der zweiten Volleyball-Bundesliga geht es für Tabellenführer TuS Mondorf im Liga-Endspurt darum, zum dritten Mal in Folge die Meisterschaft zu verteidigen. Das Team von Trainer Anastasios Vlasakidis bestreitet sein Heimspiel am kommenden Samstag in der Bonner Hardtberghalle (19 Uhr). Zu Gast ist dann der FC Schüttorf, der dem Primus in der Hinrunde die erste Saisonniederlage beibrachte.