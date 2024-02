TV Rheinbach sucht Ausweichhallen Dem Handball in Rheinbach droht das Aus

Der RTV befindet sich bereits seit zwei Jahren in Gesprächen mit dem Sportamt, dem Bürgermeister und den Trägern der potenziellen Ausweichhallen. Tragfähige Lösungen gab es bislang nicht. Die Sporthalle am Höhenring in Swisttal-Heimerzheim käme für die Seniorenmannschaften infrage, da die Halle über eine Tribüne verfügt und dort Haftmittel erlaubt sind. Die SG Ollheim-Straßfeld möchte den RTV auch unterstützen und steht einer Mitnutzung positiv gegenüber. Eine Entscheidung der Gemeinde Swisttal steht aber ebenso noch aus wie die der Bezirksregierung Köln als der zuständigen Aufsichtsbehörde für die Sporthalle an der Glasfachschule in Rheinbach.