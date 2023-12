Kreisliga- und Familien-Derby an der Sieg Vater und Sohn im direkten Duell

Viel mehr Derby geht eigentlich kaum. Nur knapp ein Kilometer Luftlinie trennt die Sportanlagen der beiden Fußball-A-Kreisligisten RW Hütte und TuS Oberlar an der Sieg. Eine Strecke, die locker zu Fuß zurückzulegen ist. Wenn die beiden Teams am 3. März des kommenden Jahres gegeneinander antreten, könnten sich indes auch die beiden Trainer gemeinsam auf den Weg zum Sportplatz machen. Denn das Match Hütte gegen Oberlar ist in der Rückrunde der laufenden Spielzeit nicht irgendeine Partie und auch nicht irgendein Derby: Es ist ein Vater-Sohn-Duell, denn seit einigen Tagen hat auf der Hütte Heinz Leo das Sagen, während in Oberlar sein Filius Timo das sportliche Zepter schwingt. Für 90 Minuten sind die Familienbande dann zweitrangig.