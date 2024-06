Neustart in der Kreisliga C VfL Alfter fängt wieder ganz unten an

So werden die Alfterer auch in der kommenden Saison auf den Großteil der aktuellen Mannschaft zurückgreifen. Dazu steigen mehrere A-Jugendliche, die sich in dieser Spielzeit achtbar in der Kreisklasse geschlagen haben, in den Seniorenfußball ein. „Viel größere Sprünge werden wir auch in diesem Sommer nicht machen“, sagt Henseler. „Wir befinden uns noch mit dem einen oder anderen Spieler in Gesprächen. Viel wird jedoch sicher nicht passieren.“ Generell möchte Henseler in Zukunft mit dem VfL vor allem „Nahbarkeit und Regionalität“ verkörpern. „In den Jahren vor dem Absturz hatte sich die erste Mannschaft sehr von dem Dorf entfernt“, erklärt Henseler. „Das müssen wir nun ändern. Wir wollen zurück zu den Wurzeln und die Menschen vor Ort wieder begeistern.“