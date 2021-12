Badminton-Bundesliga : Viele Absagen, aber Coelho ist beim 1. BC Beuel dabei

Brid Stepper gehört zu den Leistungsträgerinnen beim 1. BC Beuel. Foto: Horst Müller

Bonn Der 1. BC Beuel will in den beiden Heimspielen in der Badminton-Bundesliga gegen Wittorf und Trittau mindestens drei Punkte holen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Henning Bock

Zum Hinrundenabschluss in der ersten Badminton-Bundesliga hat der 1. BC Beuel an einem Doppelspieltag Heimrecht. In der Erwin-Kranz-Halle empfangen die Beueler Blau-Weiss Wittorf (Samstag, 17 Uhr) und den TSV Trittau (Sonntag, 11 Uhr).

Thilo Mund musste in den vergangenen Tagen viel telefonieren. Die Zusammenstellung des Kaders für die beiden kommenden Begegnungen erwies sich für den Teammanager der ersten Mannschaft als reichlich kompliziert, Mund holte sich diverse Absagen ab. Zahlreiche Weltranglistenspieler befinden sich auf Turnieren in Europa oder sind verletzt. Und so muss der BC Beuel ohne Harry Huang, Matthew Clare, Zag Russ und weitere auskommen.

Dafür kann Mund auf die Nummer eins, Ygor Coelho, bauen. Der Brasilianer ist bei der gerade stattfindenden WM in der zweiten Runde mit einem achtbaren Ergebnis ausgeschieden. Daher kann die aktuelle Nummer 50 der Einzelweltrangliste am Wochenende in Beuel antreten. „Ich habe mir das Spiel von Ygor im Livestream angeschaut – das macht große Vorfreude auf das Wochenende“, berichtet Mund über die ausgezeichnete Form des Einzelspezialisten. Darüber hinaus werden auch Felix Hammes und Peter Briggs zur Verfügung stehen.

Am Samstag wird zudem ein vierter Spieler aus der zweiten Mannschaft eingesetzt. Für Sonntag wollen die Beueler einen der beiden Italiener David Salutt oder Gianmarco Balletti eigens aus Mailand einfliegen. Bei den Damen stehen mit Hannah Pohl, Brid Stepper und Lara Käpplein alle Spielerinnen zur Verfügung.