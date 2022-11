Auszeichnung des Landes NRW und des Landessportbundes : Vier Sportler aus der Region für Felix-Award nominiert

Düsseldorf/Bonn Konstanze Klosterhalfen, Max Rendschmidt, Annika Zeyen und Mieke Kröger sind für die Auszeichnungen des Landes NRW und des Landessportbundes nominiert worden. Die Felix-Awards werden in verschiedenen Kategorien verliehen.

Insgesamt vier Sportlerinnen und Sportler aus Bonn und der Region stehen auf der Kandidatenliste für die Felix-Awards, die die Organisatoren am Montag veröffentlicht haben. Die Auszeichnungen werden gemeinsam vom Landessportbund NRW und vom Land Nordrhein-Westfalen verliehen. In jeder Kategorie stehen fünf Athletinnen und Athleten zur Auswahl, die aus Nordrhein-Westfalen stammen und in diesem Jahr eine besondere Leistung erbracht haben. Vergeben wird der Preis in den Kategorien „Sportlerin des Jahres“, „Sportler des Jahres“, „Newcomer/in des Jahres“, „Mannschaft des Jahres“ „Para Sport des Jahres“ und „Fußball“.