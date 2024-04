Volleyball TuS Mondorf baut den Vorsprung aus

Doch auch wenn Mondorf den Titel holt, wird es einen Aufstieg in Liga eins erneut nicht geben, denn der Club kann die Auflagen nicht erfüllen. Als Jan Danielowski am Samstag um 20.59 Uhr in der engen Partie den zweiten Matchball zum Viersatzerfolg verwandelt hatte, war die Freude beim TuS dennoch riesengroß.