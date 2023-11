Volleyball-Zweitligist TuS Mondorf verpasst knapp eine Pokal-Sensation

Am Ende sollte Nico Wegner recht behalten. Der Außenangreifer der powervolleys Düren, der vor der laufenden Spielzeit vom Zweitligisten TuS Mondorf in die erste Volleyball-Bundesliga wechselte, war vor dem Achtelfinale im DVV-Pokal von einem Sieg seines neuen Teams überzeugt. Doch wie knapp die Partie vor über 850 Zuschauern am Samstagabend in der Bonner Hardtberghalle wurde, hatte er wohl nicht gerechnet.