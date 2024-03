Mondorfer Volleyballer vor wichtiger Partie Der Vizemeister SV Lindow-Gransee kommt in die Hardtberghalle

Mit Lindow-Gransee hat sich unterdessen der amtierende Vizemeister angekündigt. Diese Saison will es bei den Ostdeutschen allerdings nicht so recht klappen. „Lindow ist trotzdem noch eine tolle Mannschaft, Diagonalspieler Felix Göbbert müssen wir in den Griff bekommen, der kann Spiele im Alleingang entscheiden“, warnt Utke.