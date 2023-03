Volleyball: TuS Mondorf erwartet den VC Bitterfeld-Wolfen Revanche für die einzige Niederlage

So groß die Erleichterung nach dem letzten Spiel gegen Kiel auch war und wenngleich bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags gefeiert wurde: Am Montag fanden sich sämtliche Mondorfer Spieler wieder beim Training ein. Da stand zuerst Krafttraining auf dem Programm, bevor die Mannschaft in der Folge in die Halle ging und mit dem Ball übte. „Ein reines Krafttraining ist nicht möglich. Wir müssen die Einheiten komprimieren, weil wir nur dreimal in der Woche trainieren können, mehr ist wegen der Hallenzeiten nicht möglich“, erklärt Utke.