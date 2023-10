Volleyball Mondorf steht im Achtelfinale des Pokals

In Kiel zeigte sich der TuS gegenüber den letzten Begegnungen verbessert. Vor allem die Aufschläge und die Annahme waren von höherer Qualität als in den bisherigen Saisonspielen. Das hatte auch Auswirkungen auf das Zuspiel. Auf dieser Position wurde zum ersten Mal nach seiner Gehirnerschütterung Sebastian Dinges eingesetzt, dem es immer wieder gelang, seine Angreifer gut in Szene zu setzen. Der Lohn war die Auszeichnung zum MVP für den 26-Jährigen.