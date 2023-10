2. Volleyball-Bundesliga TuS Mondorf bezwingt den Angstgegner

Dabei ist Neustrelitz so etwas wie ein Angstgegner für Mondorf. Die Gäste waren vor eineinhalb Jahren das letzte Team, das dem TuS eine Heimniederlage in der Meisterschaft beibrachte. Und so agierte die Mannschaft von Trainer Anastasios Vlasakidis zu Beginn entsprechend nervös. Den Gastgebern unterliefen ungewohnte Fehler in der Abwehr und in der Annahme. Die Folge: Die Gäste setzten sich im ersten Satz mit 25:21 durch.