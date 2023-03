Zweitliga-Volleyballer vor dem Titelgewinn : Der Titel ist für Mondorf zum Greifen nah

NIEDERKASSEL Nach dem deutlichen 3:1 (24:26, 25:19, 25:10, 25:14)-Erfolg beim VV Humann Essen sind die Zweitliga-Volleyballer des TuS Mondorf nicht mehr weit von ihrem Ziel Titelverteidigung entfernt.

Der TuS Mondorf spielt in dieser Saison in einer eigenen Liga. Nur eine Niederlage kassierte der Primus bislang, gewann ansonsten alle seine Spiele. Meistens sogar in drei Sätzen. Und so war der Verlust von Abschnitt eins in Essen schon außergewöhnlich. Denn die Gäste führten bereits mit 22:17 und 23:18 und waren gerade im Begriff, sich den ersten Satz „unter den Nagel zu reißen“. Dann legten die Gastgeber auf einmal los, gingen bei den Aufschlägen volles Risiko, während dem TuS Fehler unterliefen – plötzlich hatte Essen den Durchgang mit 26:24 gewonnen. „Vollkommen unnötig, da waren wir nicht konzentriert genug“, erklärte Mondorfs Teammanager Klaus Utke.