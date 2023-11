2. Volleyball-Bundesliga TuS Mondorf zurück im Liga-Alltag

NIEDERKASSEL. · Auf die Kür folgt die Pflicht: Nach dem „Ausflug“ in den DVV-Pokal steht für die Zweitliga-Volleyballer des TuS Mondorf wieder der Liga-Alltag an. Am siebten Spieltag gastiert der Titelverteidiger und Tabellenführer bei der Zweitvertretung des TSV Giesen (Sonntag, 16 Uhr).

10.11.2023 , 09:00 Uhr

Beim Tabellendritten TSV Giesen II sind Nils Becker (Mitte), Hendrik Düsterwald (rechts) und die Volleyballer des TuS Mondorf gefordert. Foto: Wolfgang Henry

Von Henning Bock