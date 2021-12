2. Volleyball-Bundesliga: Tabellenzweiter gastiert beim Spitzenreiter : TuS Mondorf vor dem „Spiel der Spiele“

Showdown in Moers: Tim Kreuzer (M.), Jan Danielowski (r.) und der TuS Mondorf sind im Top-Spiel gefordert. Foto: Wolfgang Henry

BONN/NIEDERKASSEL Im Spitzenspiel der 2. Volleyball-Bundesliga der Herren ist der TuS Mondorf an diesem Wochenende auswärts gefragt. Am Samstag um 18 Uhr gastiert der Tabellenzweite beim Primus Moerser SC. Einen Doppelspieltag in der Ferne bestreiten die Zweitliga-Frauen der SSF Fortuna Bonn. Sie treffen in Berlin auf den BBSC (Samstag, 18 Uhr) und den VCO (Sonntag, 16 Uhr).