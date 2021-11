2. Volleyball-Bundesliga : SSF Fortuna Bonn holen dank starker Moral einen Punkt

Meret Anna Faller führte die SSF Fortuna Bonn gegen Essen zum zwischenzeitlichen 2:2. Foto: Wolfgang Henry

Bonn/Mondorf Die Zweitliga-Volleyballerinnen der SSF Fortuna Bonn haben sich Essen erst im Tiebreak geschlagen geben müssen und so noch einen Punkt geholt. Am Samstag geht es für das Team gegen den ETV Hamburg weiter, während die Herren des TuSMondorf in Essen zu Gast sind.