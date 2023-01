Zweitliga-Volleyballer gegen Neustrelitz : TuS Mondorf ist gerüstet für das Spitzenspiel

3. Liga

Auch die Drittliga-Volleyballerinnen der SSF Fortuna Bonn genießen am Wochenende Heimrecht. Am Samstag um 16 Uhr erwartet der Tabellenvierte den TSV Bayer 04 Leverkusen II in der Hardtberghalle zum Verfolgerduell. Unter der Woche hatte die Fortuna reichlich Ausfälle zu verzeichnen. Krankheitsbedingt nahmen nur sieben Spielerinnen am Training teil. Für das Wochenende ist jedoch mit Entspannung zu rechnen, einzig hinter dem Einsatz von Libera Lina Adams steht noch ein Fragezeichen. big