2. Volleyball-Bundesliga Mondorf stürmt die Festung Kiel

Anstelle eines verbissenen Kampfes entwickelte sich eine recht einseitige Partie. Nur in der Anfangsphase des ersten Satzes hielten die Gastgeber gut dagegen, lagen mit 13:9 in Führung. Mondorfs Hendrik Düsterwald startete in der Folge jedoch eine Aufschlagserie und brachte sein Team erstmals nach vorn. Mondorf setzte sich in der Folge klar ab und brachte den Satz nach Hause.