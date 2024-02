Zweitliga-Volleyballer erfolgreich Mondorf schüttelt Verfolger ab

Im ersten Satz zog Mondorf nach einem zwischenzeitlichen 15:15-Gleichstand davon und holte sich den Abschnitt mit 25:20. Im zweiten Durchgang ließ Vlasakidis rotieren, brachte unter anderem erstmals nach seiner Verletzung in der laufenden Spielzeit Jakob Wächter aufs Feld. Zunächst lief alles nach Plan, Mondorf hatte teilweise sieben Punkte Vorsprung. Doch Giesen bäumte sich in der Folge auf und sicherte sich den Satz noch in der Verlängerung.