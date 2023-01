Volleyball: Zweitliga-Tabellenführer TuS Mondorf gewinnt souverän : Leistungsträger können sich schonen

Niederkassel Die Zweitliga-Volleyballer des TuS Mondorf sind ihrer Favoritenrolle wieder einmal vollauf gerecht geworden. Im ersten Spiel des neuen Kalenderjahres setzte sich der TuS deutlich und ungefährdet in drei Sätzen (25:19, 25:22, 25:21) gegen den ETV Hamburg durch.

Wie erwartet hatten die Mondorfer in der Bonner Hardtberghalle keinerlei Schwierigkeiten. Der amtierende Meister und Tabellenführer spulte sein Pensum mühelos herunter und musste nicht einmal an seine Leistungsgrenze gehen, um den Kontrahenten zu beherrschen. In jedem der drei Durchgänge hatten die Gastgeber den Gegner klar im Griff und lagen ständig in Führung.